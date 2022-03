“Cara Unione,

Apcoa è la società che gestisce i parcheggi a pagamento compresi a Cagliari nella vasta area tra la via Scano e piazza Repubblica, così come il parcheggio interrato fianco Tribunale e che, tra l'altro, in questi ultimi anni ha ‘usufruito’ di una corposa estensione dei suoi stalli blu.

Visto ‘l'assedio blu’, abitando in questa zona con famiglia, non ho avuto altra scelta che acquistare un abbonamento annuale per garantire un posteggio di lunga durata in strada alla mia autovettura che non mi costringesse ogni volta alla scalata del Viale Europa alla ricerca delle comprensibilmente tanto agognate e contese strisce bianche o ad un esoso esborso quotidiano (ne sa qualcosa chi lavora in zona...).

Orbene, il pass residenti scade per tutti il 31/12 ma da contratto lo stesso mantiene la validità fino al 31 del mese di gennaio del nuovo anno. Ahimè, non l'ho rinnovato in tempo. Puntualmente, i sempre solerti addetti il 1° febbraio hanno provveduto a multare la mia autovettura così come tutte le altre dei residenti intempestivi il cui pass era scaduto il giorno prima. Per carità, nulla di illecito in tutto ciò, salvo un comportamento criticabile moralmente e sotto il profilo dell'opportunità.

Quello che forse ci si dimentica, è che viviamo tempi eccezionali, gravemente condizionati dalla pandemia e, di conseguenza, dalle normative per fronteggiarla. Molti cittadini sono costretti a casa dalla quarantena, oppure perché devono assistere un figlio minore a sua volta in isolamento o in Dad o, ancora, sono addirittura ricoverati. Noncurante di ciò, Apcoa non mette a disposizione dei cittadini-utenti nemmeno un sito web attraverso cui assolvere on-line l'incombenza del rinnovo del Pass, Pec nemmeno a parlarne, né tanto meno un'app mediante la quale gestire con lo smartphone il proprio abbonamento.

E gli uffici sono aperti nei soli giorni del lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 11, ovvero orari in cui la stragrande maggioranza dei cittadini lavora!

Insomma, non proprio grandi opportunità per provvedere alla tempestiva e facile conferma dell'abbonamento.

Grazie dell’attenzione”.

A.L.

