“Cara Unione,

vi affido queste mie parole perché possono arrivare a chi mi ha salvato la vita.

Il mio percorso inizia all'ospedale Civile di Alghero dove ho incontrato il Dottor Zaru che da quel momento, con tutta la sua equipe, si sono presi cura di me. Ho proseguito il mio percorso incerto sempre col Dottor Zaru e la sua nuova equipe all'ospedale San Francesco di Nuoro, ricevendo anche lì cure, sostegno ed incoraggiamento ad attendere con fiducia e speranza la chiamata al centro trapianti….che finalmente è arrivata!

Continuo così a ringraziare il Dottor Zamboni e la sua equipe del centro trapianti dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove tutti si sono impegnati affinché il trapianto andasse a buon fine senza scoraggiarsi davanti ai problemi e dando a me la forza di coraggio di non mollare.

E per ultimi, ma sono i primi nel mio cuore, ringrazio I DONATORI, tre angeli che sono scesi nel più profondo dell'abisso in cui mi trovavo e con le loro ali e la loro generosità mi hanno riportato sulla terra, dandomi la possibilità di continuare a vivere e per questo vi sono infinitamente grato. Grazie, grazie, grazie a tutti”.

Tore Brozzu

***

