“Cara Unione,

a novembre dello scorso anno mi sono preso il Covid-19 in una forma semi seria, che mi ha dato febbre e altri fastidi ma che per fortuna ho potuto curare a casa, in isolamento: sono poi stato dichiarato guarito in seguito a tampone negativo dell'ats.

Successivamente ho ricevuto, in quanto ex paziente Covid-19, la prima e unica dose di vaccino AstraZeneca, il 23 marzo 2021.

Da quando è stato reso noto dai media e dalle autorità la possibilità di avere (giustamente) il mio meritato Green Pass, ho iniziato le procedure di ricerca dello stesso e dei codici che mi avrebbero dato la possibilità di farlo, i famoso AUTHCODE e il meno noto NUCG, numero unico certificato di guarigione, ma… non ci sono mai riuscito. Ho attivato da un anno il mio fascicolo sanitario elettronico, l'app IO, e in nessuna delle due piattaforme c'è traccia di alcunchè di simile a un green pass o a un auth code; ho tentato di recuperarlo sul sito dcg.gov.it ma invano;ho provato in tutti i modi, tutti i giorni; ho scritto a cittadini@dgc.gov.it e ogni volta un BOT mi scrive che la mia richiesta è stata presa in carico...

Dal 7 agosto stanno elaborando la mia richiesta, e da allora io sono limitato nei miei movimenti perché non ho il Green Pass, anche se sono regolarmente vaccinato.

Ho anche telefonato al numero 1500 del ministero della sanità, ho chiesto aiuto al mio medico di famiglia, ho scritto mail a chiunque, e il risultato è che sto addirittura avendo problemi a consumare il pasto nella mensa della mia amministrazione perché non ho il Green Pass...praticamente siamo al paradosso.

Il 19 agosto l ats sardegna mi ha scritto una mail, comunicando il codice del certificato di guarigione, il famoso NUCG, col quale finalmente avrei potuto scaricare il mio GP, e immaginate lo stupore quando, digitando il suddetto codice, le ultime otto cifre della mia tessera sanitaria e la data di scadenza...mi dice che il codice NON È VALIDO!

Quindi io non posso ancora entrare a mensa al lavoro, andare al cinema, in pizzeria, al museo, nè prendere un aereo o una nave, salvo continuare imperterrito a farmi tamponi ogni 48 ore!

La beffa è che il mio certificato di prima vaccinazione , ai sensi dell articolo 9 , comma 2 della legge che istituisce i GP e tutti gli altri decreti che ne derivano, non è più valido, perché è di marzo scorso.

Grazie di cuore a chiunque potrà aiutarmi”.

F.S. – Soleminis

***

