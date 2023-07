«Cara Unione,

Il mio nome è Stefania, ho 50 anni e soffro di dolore neuropatico intestinale, una patologia che ha reso la mia vita difficile in questi ultimi anni.

Dopo tanto girovagare per ospedali e medici, ho trovato una via di uscita grazie alle sedute di Ipnosi clinica del dottor Danilo Sirigu, medico che lavora presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, di cui ho apprezzato inoltre la straordinaria sensibilità nel capire e assistere il paziente. faccio presente che il dottor Sirigu, essendo destinato ad altre mansioni, svolge l’attività di medico ipnologo in orario fuori servizio e in maniera totalmente gratuita.

Dopo quattro sedute di ipnosi, posso dire di aver ripreso a “vivere”: ho ripreso a lavorare e a mangiare normalmente.

Una storia a lieto fine che proprio per questo porta con sé una richiesta e un desiderio.

Vorrei che un’azienda ospedaliera come il “Brotzu” di Cagliari, in cui è presente un medico di eccellenza in grado di curare varie patologie (pazienti trapiantati, patologie da dolore cronico, colon irritabile, pazienti allergici all’utilizzo di anestetici...) aprisse un reparto dedicato esclusivamente all’ipnosi terapeutica nella quale il dottor Sirigu possa esercitare la propria competenza e alleviare le sofferenze di molti malati.

Spero che chi di dovere possa prendere in considerazione la mia richiesta.

Grazie».

Stefania

***

