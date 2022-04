“Cara Unione,

il 3 aprile scorso sono stata ricoverata d'urgenza in Chirurgia generale all'ospedale Brotzu.

Un’esperienza difficile ma per la quale voglio dire ‘grazie’ al dottor Zamboni, al dottor Pili e a tutta l'equipe medica che mi ha rimessa in piedi riuscendo ad evitare un’operazione importante. Ringrazio, inoltre, tutti gli infermieri e il personale OSS per la loro professionalità, gentilezza, dolcezza, disponibilità e che mi hanno assistito con amore.

Grazie ancora, sarete sempre nel mio cuore”.

F.M. – Cagliari

