“Cara Unione,

a Quartu da qualche tempo siamo piombati nella gestione rifiuti ‘De Vizia 2.0’.

Questa ‘nuova’ gestione, sbandierata come risolutiva nella lotta agli evasori, non fa altro che rendere la vita dei paganti sempre più complicata.

Cambio dei mastelli (in linea con quelli di Cagliari e di pessima fattura rispetto ai precedenti), interminabili code per avere un ricambio o l'obbligatorio cestello bianco per lo sfalcio, diventato più raro del plutonio. Aumentata, e parecchio, la dispersione dei rifiuti sul territorio, basta farsi un giro per vedere ovunque cumuli di immondizia.

È certamente vero che Roma non fu costruita in un giorno, ma De Vizia è sul territorio di Quartu da parecchi anni, e per ora di nuovo vedo solo il parco mezzi.

Aspettiamo adesso con ansia le riduzioni (?) sulla Tari...

Cordialità”.

C.D.M. – Quartu

