«Cara Unione,

oggi il Consiglio Comunale di Maracalagonis si riunisce alle 18 per decidere se costituire in “Frazione” Torre delle Stelle. Chi ha a cuore Torre delle Stelle, in primis la sindaca Fadda, deve attivarsi per far sì che i Consiglieri Comunali decidano positivamente.

La Frazione non è un’entità astratta, ma una struttura operativa che può godere di autonomia amministrativo/finanziaria; la Frazione può disporre di un prosindaco ovvero di un consigliere comunale delegato del Sindaco che deve operare in loco con recapiti degli uffici comunali e della polizia urbana per confrontarsi quotidianamente con gli abitanti del suo ambito territoriale e farsi portavoce delle loro richieste; la Frazione può, soprattutto,ottenere l’inserimento di una consistente disponibilità nel Bilancio Comunale per le esigenze del suo territorio, coerente con le entrate che il suo complesso ed i suoi abitanti fanno incassare al Comune.

Tutto ciò si addice a Torre delle Stelle e Maracalagonis.

Affacciati sul mare con due tra le più belle spiagge del Golfo degli Angeli, siamo distesi tra quattro colline con trenta chilometri di strade e 1300 unità abitative che fanno di Torre un vero grande paese quando, d’estate, raggiunge i più di seimila abitanti; disponiamo di immobili comunali nel Parco atti a dislocarvi uffici e recapiti comunali, posto di Polizia Urbana con controllo Videocamere, locali per Ambulatorio e Guardia Medica.

Disponiamo di uno dei più idonei Centri Ecologici per Rifiuti del litorale; a breve avremo un Parco giochi attrezzato e funzionante, dotato di impianti e campi sportivi per accogliere iniziative di livello regionale.

Ogni anno con il nostro versamento per la TARI di Maracalagonis, copriamo il 40% dell’appalto annuale della Formula Ambiente.

Con la seconda rata IMU del 20 dicembre le casse comunali si saranno rimpinguate, tra giugno e dicembre, di ben 430mila euro.

Ecco perché Torre delle Stelle deve essere Frazione».

Gesualdo Gorini

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata