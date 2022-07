“Cara Unione,

ha fatto il giro del mondo l’immagine del nostro premier fotografato a Madrid e impegnato, in disparte, a telefonare mentre gli altri leader erano a colloquiare amabilmente.

Uno scatto sul quale Draghi ha poi dovuto giustificarsi, precisando di essere impegnato a preparare un urgente Consiglio dei ministri sul tema del ‘caro bollette’. Nella realtà, proprio in quei giorni da Madrid arrivavano le sue dichiarazioni sulle ‘beghe’ interne e legate alle bizze nella maggioranza di Governo.

Proprio a queste beghe interne, di fronte a una situazione internazionale che precipita ogni giorno che passa, guardo con paura e preoccupazione, augurandomi che chi ci governa possa per la prima volta in tanti anni dare un minimo segnale di maturità ed equilibrio, e evitando di gettare il Paese in un baratro dal quale risollevarci diventerebbe quasi impossibile”.

M.L. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata