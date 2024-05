«Cara Unione,

scrivo per segnalare le condizioni di degrado e pericolosità di via Adelasia a Sassari. È una via breve, da percorrersi solo a piedi per via delle scale, che collega viale Umberto con via Principessa Jolanda, a due passi dalle piazze più importanti di Sassari, Piazza Castello e Piazza Italia.

Abito lì vicino da ormai più di due anni, è una zona tranquilla, ma via Adelasia è una piccola "enclave" di degrado in un quartiere tutto sommato decoroso.

Per chi si trova a passare per questa via lo scenario è quello di erba alta, alberi non potati, immondizia, illuminazione scarsa e muretti divelti. Ma la cosa più grave, e forse conseguenza dello stato di abbandono, è il fatto che sia ormai frequentata da tossicodipendenti che lasciano in ogni dove i loro "attrezzi", in particolare siringhe con ancora l'ago attaccato.

È una situazione che noto da molto tempo ma nelle ultime settimane ha raggiunto l'apice, con veri e propri cumuli di siringhe sparsi ovunque.

Con i mesi caldi si esce in ciabatte o in sandali, con scarpe aperte e sottili, ci vuole un attimo a mettere il piede nel posto sbagliato e rimanere punti da una siringa usata, con tutti i rischi che ne conseguono.

Ad aggravare la pericolosità della situazione c'è anche il fatto che la scalinata di questa via è spesso frequentata da adolescenti, che cercano posti lontani dagli "occhi degli adulti".

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata