“Cara Unione,

a Soleminis, da tanto tempo, in via Is Bovidas, dove si trova il piccolo anfiteatro, è presente un degrado, oramai cronicizzato: dall'ora di cena e fino a notte fonda si riuniscono ragazzi giovani che urlano, cantano cori, suonano il clacson delle auto (a volte parcheggiate sul piazzale stesso), bevono e spaccano le bottiglie sulla strada, scoppiano petardi e botti vari.

Spesso ci sono ubriachi molesti e aggressivi, soprattutto quando si chiede loro di rispettare il riposo altrui.

Ci sono stati anche lanci di pietre contro le auto dei residenti, parcheggiate sul suolo pubblico.

La precedente amministrazione, pur messa al corrente della situazione, non ha mai fatto nulla, e nessuna risposta in merito nemmeno dal primo cittadino attuale.

Possibile che manchi sistematicamente la volontà di modificare le cose in meglio? Le istituzioni continuano a essere il parcheggio di poltronari? Quell'anfiteatro non è un luogo di attività culturali, è lo sgambatoio di selvaggi allo stato brado. Perché non vi sono controlli, nonostante le varie segnalazioni?

Grazie dell’attenzione”.

A.S.

***

