“Cara Unione,

mi chiedo come sia possibile che dopo le promesse del presidente del consiglio comunale la zona di via Castelli a Cagliari, anche dopo che nel vostro quotidiano si era parlato di rimozione delle auto prive di assicurazione e abbandonate a se stesso, ci troviamo costretti a convivere quotidianamente con uno stato di abbandono e degrado: le auto non solo non sono state rimosse ma sono addirittura raddoppiate, senza contare quelle incendiate e usate come depositi di rifiuti e abitazioni per barboni e tossici.

Senza contare i topi che passeggiano indisturbati, alberi da potare e rifiuti sparsi.

Ma dove stanno le promesse fatte prima delle votazioni? Vorrei ricordare che qui abitano persone che pagano le tasse e fanno sacrifici tutti i giorni per poter vivere e parcheggiare la propria auto negli spazi appositi e senza dover convivere con queste ‘bombe ecologiche’.

Grazie dell’attenzione”.

Una residente (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

