“Cara Unione,

mi chiamo Andrea Moi, vengo da Sinnai e faccio parte dei 260 marinai della Nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci.

Vi scrivo per il nostro Mister Claudio Ranieri, che stimo da morire, e per tutto il nostro Casteddu che ho sempre nel cuore nonostante non posso seguire assiduamente per via del mio stare sempre per mare!

Pochi giorni fa abbiamo doppiato Capo Horn, un sogno per tanti e ora realtà per quei pochi che come me hanno intrapreso quest’avventura del giro del mondo!

Ecco, il sogno si è realizzato, con lavoro, sudore e convinzione dei nostri mezzi e della nostra professionalità! Perché i sogni, le sfide e i desideri si devono rincorrere, si devono sudare e si devono affrontare in squadra, come noi abbiamo fatto, non mollando mai, nemmeno di un centimetro.

Ed ecco che, orgoglioso di nascere, crescere e vivere nella mia Sinnai, adesso io mi ritrovo, con altrettanto orgoglio, a scrivervi dall’altra parte del mondo, da questa bellissima nave, perché c’è un’altra squadra che spero possa avere lo stesso spirito che anima il nostro equipaggio: il Cagliari.

Caro Mister, caro Casteddu tutto, non mollate, rendeteci orgogliosi di tifare Cagliari e di essere Sardi! Giocate da squadra, continuate così, con dedizione e spirito di sacrificio, sempre!

Un abbraccio, Forza Casteddu sempre!”

Andrea Moi

