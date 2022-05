“Cara Unione,

scrivo perché mi trovo a vivere in una situazione di disagio per cui ho già provato a contattare diversi enti per farmi dare una mano ma, ad oggi, nessuno mi ha mai risposto.

Vivo con mia moglie invalida al 100%, su un camper. Il comune non ci ha mai risposto e non ci ha mai dato una mano nonostante le continue richieste e le prove del fatto che mia moglie non può vivere in una condizione simile.

Ci troviamo a Olbia e l’augurio è che qualcuno possa davvero aiutarci ad uscire da questa difficile situazione.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti".

Domenico Dau

***

