“Cara Unione,

in questi giorni noi comuni mortali, al di fuori dei giochi politici, ci stiamo interrogando su chi potrebbe essere il futuro Presidente della Repubblica.

La precoce dipartita di Sassoli ha richiamato l’attenzione su di un politico per bene, che, abbiamo finalmente capito, piaceva a tutti per umiltà, capacità, gentilezza, disponibilità e onestà.

A dimostrazione che nel nostro Paese si può ancora credere in eletti che hanno voglia di lavorare ponendosi al servizio di chi li ha scelti. L’importante sarebbe che la loro presenza fosse considerata anche dalla classe politica con lo stesso metro di obiettività dei cittadini che guardano alla politica con sguardo limpido.

Accanto al suo si è anche accostato il nome di un romano che ci fa ben figurare a Bruxelles, quello di Gentiloni. E che a qualcuno sarebbe gradito vedere al posto di Mattarella.

A proposito di politici romani, ne viene in mente un altro, che è stato anche buon sindaco di Roma: Francesco Rutelli. È uomo onesto, capace e pratico, dai toni cortesi e pacati, capofamiglia di buon esempio e dunque portatore di valori non secondari.

Sarebbe, assieme alla moglie Barbara, con cui forma una brillante e bella coppia, il che non guasta, un potenziale presidente gradito a tanti. Sicuramente non ci farebbe per nulla sfigurare.

A noi comuni mortali potrebbe piacere. E ai colleghi politici?

Grazie per l’attenzione".

Marinella Piras

***

