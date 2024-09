«Cara Unione,

a settembre arriva il momento della spesa di stagione, i libri scolastici. Con una figlia la quota di quest'anno è sui cinquecento euro. Gli anni scorsi, tra ottobre e novembre la Regione, tramite i comuni, prevedeva contributi per il rimborso della spesa. Quest'anno, una bella sorpresa alle famiglie: il bando, che solitamente usciva in autunno, è stato pubblicato in piena estate a cavallo fra luglio e agosto e così molte famiglie, fra cui quella del sottoscritto, hanno potuto solo prendere atto che per presentare domanda sono scaduti i termini.

Di sicuro la giunta regionale avrà risparmiato parecchio...

Un cordiale saluto».

B.F.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata