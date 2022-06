“Cara Unione,

scrivo per unirmi alle segnalazioni pubblicate circa la ripetuta interruzione di energia elettrica nella zona di Monte Urpinu.

I cali di tensione si stanno verificando anche nella zona di via Rockfeller e via Morgagni, dove abito e ho un'attività di Parafarmacia.

Ho cercato invano di mettermi in contatto con il servizio elettrico nazionale che non ha però saputo darmi alcun tipo di risposta.

Vorrei far notare che l'improvviso spegnimento di registratore di cassa e computer mi stanno creando notevoli problemi, oltre a danneggiarli. IL’altro ieri sono rimasta chiusa in ascensore e, alle 16 e con 35°, non è certo una bella esperienza.

La settimana scorsa è successo per più di mezz'ora che in via Rockfeller siamo rimasti alle 22 senza energia elettrica: anche in questo caso abbiamo avuto il rischio che chiunque sarebbe potuto rimanere chiuso in ascensore o trovarsi in altre difficoltà da non sottovalutare essendoci anche persone anziane che vivono sole.

Mi auguro che vengano presi i dovuti provvedimenti al più presto.

Un cordiale saluto”

C.C. – Cagliari

***

