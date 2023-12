«Cara Unione,

Sono polemico per il concerto di Capodanno data la spesa eccessiva per un evento di poche ore. Non credo sia da imputare tutta la responsabilità al sindaco che non è l'unico a governare la città, ma credo si avvalga di collaboratori. Ebbene nessuno di questi si rende conto che con questa cifra sarebbe opportuno mettere in sicurezza le nostre strade dove spesso si verificano gravi incidenti, vuoi per la maleducazione di chi guida vuoi per la scarsa cura del territorio. Buche, segnali non in luoghi appropriati o sistemati male. Bene per i dissuasori, che però non dovrebbero essere complici delle buche per rovinare la meccanica degli autoveicoli. Non tutti sono fatti nel rispetto della meccanica delle auto. Avete provato a passare sopra i binari della metropolitana? Ma insomma con quale autorità si tende a rendere meno sicuri gli autoveicoli con tutti i problemi che le strade cittadine comportano?

Mi dispiace ma credo che chi amministra forse non usa l'autovettura o qualunque mezzo di locomozione o non si rende conto dei disagi che vengono creati ai possessori di veicoli per i quali si versano molte tasse, fosse solo per un pieno di carburante».

