“Cara Unione,

sono un residente sardo che, al suo secondo biglietto a/r Olbia-Roma (Fco), ancora non ha capito quale sia il prezzo del volo in continuità con Volotea.

Con Alitalia il prezzo era certo e immutabile , per qualsiasi giorno e ora di partenza, e per qualunque servizio aggiuntivo. Con Volotea, sembra variabile come il terno al lotto.

È vero, sul loro sito campeggia una scritta che informa sui prezzi fissi ‘per voli Roma/Alghero-Olbia-Cagliari: €39 , da Milano Linate €47, tasse escluse’. Ma poi, uno va a prenotare e scopre che, ogni giorno e a ogni ora, c'è un prezzo diverso: per Roma, da minimo €34 a €72, con l'avvertenza che il prezzo può aumentare man mano che si avvicina il giorno del volo.

Possibile che il prezzo, compreso di tasse, per lo stesso orario un giorno sia 34 euro, quando 10 giorni prima era 63 euro? E invece il giorno dopo balza a 72 euro? E, a distanza di un'ora e come da me testato, lo stesso volo prezzato a € 41,74 scende a € 35,74?

Anche i supplementi (scelta posto, imbarco prioritario, piano flex) sembrano variare a seconda del giorno. Ma perché?

Mi chiedo anche perché, con la conferma del pagamento biglietti, non venga inviata al passeggero la ricevuta (è previsto unicamente l’invio della fattura se richiesta) col dettaglio dei prezzi scorporato dalle tasse, cosa che avviene con altre compagnie.

La sensazione inevitabile è di essere un po’ presi in giro, anche quando si legge, sotto al prezzo del volo scelto, ‘1 solo posto rimasto a questo prezzo’, ma poi andando a scegliere il posto si scopre che l'aereo è mezzo vuoto.

Sarebbe bene un po’ più di chiarezza. Grazie”.

Giancarlo Segatel

***

