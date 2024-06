«Cara Unione,

mi sono sempre chiesto come faranno i camperisti che arrivano in Sardegna a conferire i rifiuti nelle località con la raccolta porta porta: cosa avranno previsto i vari comuni in merito?

L'aumento dei sacchetti abbandonati ai lati delle strade e nelle cunette nel periodo estivo farebbe però pensare che non sappiano come e dove conferirli.

Sarei curioso di sapere cosa hanno previsto al riguardo i comuni costieri del Nord Sardegna.

Intanto lancio una proposta: dotare i rifornitori di carburante di appositi cassonetti con adeguato riconoscimento remunerativo.

Cordialità».

Emilio Loriga

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata