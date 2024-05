«Cara Unione,

scriviamo per denunciare quella che è diventata una vera e propria discarica abusiva a Cagliari.

Nonostante numerose segnalazioni agli uffici comunali preposti e ai vigili urbani, da tempo la situazione in via Masaccio non accenna a migliorare per colpa dei soliti incivili.

Con l'arrivo dell'estate i rischi ambientali e sanitari non possono che peggiorare.

Grazie per l’attenzione».

Gli esasperati residenti di via Masaccio a Cagliari

***

