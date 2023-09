«Cara Unione,

scrivo per portare alla vostra attenzione il degrado della Via San Benedetto a Cagliari, specialmente la seconda parte sinistra scendendo da Via Ariosto, che presenta uno stato di abbandono indescrivibile.

Sporcizia dappertutto, casse di immondizia di rifiuti sui marciapiedi, mattonelle tutte divelte tanto da costringere i pedoni a passare sulla strada per non incorrere in cadute rovinose come è già capitato a me in piazza Michelangelo.

Altrettanto dicasi per la seconda parte di Via Ariosto, altrettanto mal custodita, dove insiste un rattoppo per una perdita d'acqua, mal fatto, due anni fa, dove non si possono poggiare i piedi, oltre a rifiuti abbandonati nei marciapiedi senza che nessuno se ne occupi.

Così dicasi per la Via Machiavelli, altrettanto sporca e maleodorante.

Sembra strano che mentre si mette mano a ristrutturazione di facciata di strade come la Via Dante, si trascurino invece gravemente le strade limitrofe con colpevole incuria.

Grazie per l’attenzione».

Elena Faticoni

