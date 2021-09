“Cara Unione,

Sinceramente pensavo che Piazza Aquilino Cannas (adiacente Porta Cristina) fosse una zona off-limits per le scorribande dei teppistelli che, spesso ubriachi, sciamano la notte per le vie di Castello, non fosse altro per la presenza di numerose telecamere e la vicinanza della Prefettura e di un Corpo motorizzato della Polizia.

Invece, una di queste mattine, mentre svolgevo le quasi quotidiane operazioni di pulizia e manutenzione del binocolo panoramico ivi installato e di cui ho la gestione, ho avuto l'amara sorpresa di constatare che il vetro speciale e piuttosto spesso che protegge il gruppo ottico era stato rotto con palese violenza. Un danno non da poco che impedisce il perfetto utilizzo del dispositivo.

Individuare e punire come si deve coloro che per puro divertimento recano danno al bene pubblico e a quello privato penso sia una priorità per una città bella e a vocazione turistica come Cagliari che non merita certo di essere oltraggiata da pochi vandali incivili.

E questo si può e si deve impedire”.

Paolo Lobina

***

