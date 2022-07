"Cara Unione,

Vorrei segnalare la mancata consegna da parte di Abbanoa della bolletta della fornitura intestata alla mia parafarmacia. Ho più volte cercato e chiesto con telefonate, email ecc. che mi venissero recapitate le bollette che ho diritto di consultare e il bollettino postale allegato per gestire la modalità di pagamento che preferisco. Questo problema va avanti da mesi, in pratica per poter consultare bolletta sono costretta a collegarmi dopo essermi registrata al sito Abbanoa, stampare la bolletta e il bollettino per effettuare il pagamento.

Faccio presente che il mese scorso, nonostante non volessi, ho deciso di pagare con carta Visa da loro sito. Morale della favola? Non sono mai riuscita ad avere la ricevuta, che secondo le modalità da loro indicate mi sarebbe arrivata via email, ho dovuto chiedere alla banca a cui fa riferimento Abbanoa per i pagamenti online se mi potesse inviare conferma di avvenuto ricevimento per poter scaricare la fattura essendo intestata a una parafarmacia.

La fattura che viene inviata al mio codice univoco non può essere scaricata se non si allega ricevuta di pagamento.

Ora mi chiedo, può darsi che mi sbagli, ma è un mio obbligo registrarmi e collegarmi all'area clienti Abbanoa e quindi utilizzare una stampante per avere un bollettino di conto corrente per fare il pagamento? Io credo che sia un mio diritto leggere la mia bolletta e pagare come preferisco".

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata