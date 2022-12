«Cara Unione,

ieri, a due giorni dalla vigilia di natale, nel sud Sardegna ad Arbus e Guspini, il servizio internet di linea fissa era in blackout. E lo è stato quasi per l’intera giornata.

Giusto per fare capire, chi si è abituato a pagare col POS ieri, mentre faceva la spesa, ha dovuto rimettere tutta la merce apposto. Qualcuno dirà: beh poteva andare a prelevare, no? No, perché non funzionavano neanche i bancomat, e non parlo solo del market, ma anche delle farmacie, quindi i medicinali non erano acquistabili a meno che non si avessero soldi in tasca o a casa.

Nell'era della grande digitalizzazione, dell'identità digitale, del pagare tutto col POS, ecco cosa accade quando le infrastrutture che dovrebbero renderci facile la vita la complicano.

Un cordiale saluto, augurandomi che oggi le cose vadano meglio».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata