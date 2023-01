«Cara Unione,

da circa un anno il territorio di Bacu Abis si è ritrovato senza medico di famiglia. Soffro di molte patologie per cui necessito di un continuo monitoraggio e la mancanza dell’assistenza primaria è un grosso problema sia per me che per gli altri abitanti del paese.

Gli abitanti di Bacu Abis sono prevalentemente anziani, spesso con pluripatologie, che vivono soli e non sono in grado di guidare per recarsi nei paesi vicini. Fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti grazie alla presenza del Punto Guardia Medica che ha sempre garantito il servizio nonostante la carenza di personale. I medici di guardia hanno sempre cercato di fare il possibile per aiutarci in questo momento di grande difficoltà.

Questa situazione rischia di peggiorare però ulteriormente a causa dei crescenti tagli alla sanità. Si parla già di chiudere, nel prossimo futuro (già dalla fine di febbraio), 3 punti di Guardia medica su 4 in tutta la Sardegna lasciando un punto di Guardia medica ogni 20.000 abitanti. Questa decisione porterà al peggioramento delle condizioni del Pronto Soccorso e del 118 (nel Sulcis Iglesiente ci sono 2 ospedali con Pronto Soccorso, di cui uno chiude il fine settimana, e solo 3 ambulanze medicalizzate).

Molto probabilmente la Guardia medica di Bacu Abis verrà chiusa.

A questo punto c’è da chiedersi come sarà possibile, per me ed i miei compaesani, andare avanti senza la sicurezza di avere un medico sempre a disposizione in caso di necessità.

Grazie dell’attenzione».

C.R. – Bacu Abis

***

