«Cara Unione,

è già il terzo giorno consecutivo che vedo a Cagliari un’anatra morta, cosa per me mai vista prima, specialmente in mare.

Così per diversi gabbiani.

Non capisco la ritrosia ad abbattere prima che dilaghi il focolaio di aviaria e faccia ben maggiori danni.

Allego un’immagine scattata al Molo di Levante.

Un cordiale saluto».

Angelo

