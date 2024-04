«Cara Unione,

ho letto nei giorni scorsi un vostro articolo dedicato ai cani abbandonati e ospitati nei vari canili.

Fra le righe si parla anche della scarsa attenzione, da parte della massa, nei confronti di queste bestiole, che si potrebbe anche leggere come indifferenza.

Quello che vorrei precisare è che purtroppo, come nel mio caso, spesso non si tratta di indifferenza o menefreghismo. In molti vorrebbero un cane e avere possibilità di dargli una famiglia, piuttosto che vederlo rinchiuso in canili seppur decorosi, ma il problema sta diventando di natura economica.

Un cane, come so bene io che ne ho due presi da un canile, comporta purtroppo delle spese che non tutti possono permettersi. E mi riferisco a cibo, spese veterinarie e quant’altro.

A questo punto, per incentivare l'adozione, lancio una proposta ai vari Comuni di appartenenza: perché non garantite a tutti coloro che intendono adottare un cane, oltre alle sterilizzazioni, cibo per 1 anno e le vaccinazioni previste per 5 anni, da effettuarsi presso gli ambulatori Comunali?

Un cordiale saluto».

Salvatore Zupi

***

