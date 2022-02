“Cara Unione

scrivo per segnalare una situazione di degrado cittadino che ormai prosegue da anni a Cagliari, nella piazzola posta tra via Santa Gilla, via Tevere e via Ticino.

In questa piazzola, attualmente utilizzata come parcheggio, vengono scaricati rifiuti di ogni tipo, e ci sono anche due carcasse di auto, con regolare targa.

Ho fatto varie segnalazione, via pec, agli uffici preposti, ma senza sortire alcun effetto.

Oltre alle carcasse di auto in stato di abbandono ci sono rifiuti tossici, tra cui olii esausti ed altri indifferenziati.

Spero che chi di dovere possa finalmente intervenire.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

