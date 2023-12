«Cara Unione,

scrivo per segnalare un'anomalia che si protrae oramai da anni nel comune di Assemini.

È noto che i cittadini debbano attendere dei mesi per servizi quali un rinnovo di una carta d'identità (3 mesi) o un accesso agli atti (che un tempo si faceva addirittura in giornata mentre a oggi in non meno di 4 mesi). La chiusura di una pratica edilizia richiede addirittura dagli 8 ai 12 mesi.

E guai a chiedere una spiegazione: "Non ci possiamo fare nulla, non abbiamo personale". Sempre la stessa in 20 anni di attività.

In quanto tecnico che lavora in tutta la Sardegna (e non solo) assicuro che altrove i tempi sono almeno dimezzati, e questo vale anche per i comuni del Cagliaritano.

Mio malgrado, devo lasciare ai miei colleghi l'onore di portare avanti delle pratiche che coinvolgano questi uffici, conscio del fatto che mi ritrovo a rifiutare del lavoro (che per me è sacro) per non ricadere nelle solite cantilene del "è colpa degli altri".

Ma stavolta sì, forse è davvero colpa degli altri.

Cordialmente».

L.M.

