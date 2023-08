Cara Unione,

arriva agosto con il suo carico di "selvaggi", come li chiamo io. Non tutti, per carità.

La mandria porta con sé anche tutti i luoghi comuni sui sardi: sono lenti, disorganizzati. Tutto questo perché hanno 6 giorni di vacanza e non vogliono affrontare la fila chilometrica al bar poco distante dal traghetto, dove sono appena sbarcati a centinaia.

Hanno fretta loro, la vacanza è breve. Allora se la prendono coi sardi, e tu che guardi la barista che cerca di barcamenarsi tra scontrini e cornetti da sfornare, che ha già raggiunto livelli di stress assurdi, quando senti questi commenti vorresti girarti e fargli iniziare le ferie con un sonoro ceffone.

La maleducazione dilaga, l'empatia è poca e l'educazione lascia a desiderare.

Eleonora D’Angelo, romana residente in Sardegna

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata