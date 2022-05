"Cara Unione,

una coppia di anziani di villamar sta vivendo una situazione surreale di abbandono e menefreghismo generale delle autorità, servizi sociali inclusi.

Lui è affetto da demenza senile, ha perso la vista lo scorso anno e si muove a stento.

Lei ha le classiche patologie degli anziani, il diabete mellito tipo 2 e tremori vari. Ha combattuto il cancro da giovane e ha subito interventi alla schiena che oggi la costringono a letto e al massimo a muoversi col carrellino di supporto.

Hanno un solo figlio che non è mai in casa e non si occupa di loro.

La casa è fatiscente, sporca e con lavori iniziati e mai finiti, da non si sa quanto tempo.

Le condizioni igienico-sanitarie sono inesistenti da anni: nel bagno non c'è la porta e ci sono escrementi in giro di ogni natura e provenienza.

La cucina è quasi inutilizzabile, il lavandino è rotto e allaga dappertutto, ci sono prodotti scaduti da anni nella dispensa e nel frigo carne e pesce avariati.

I signori hanno bisogno di supporto costante perché incapaci di badare a loro stessi, di lavarsi, di assumere le medicine, di cucinare... gli assistenti sociali non intervengono e i carabinieri non possono fare altro oltre la segnalazione già effettuata.

Sono stati allertati medici, infermieri, oss, rsa, carabinieri, servizi sociali, nessuno può fare nulla.

A chi, allora, occorre rivolgersi per ridare un minimo di dignità a questi vecchietti?

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata(*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

