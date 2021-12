“Cara Unione,

ho acquistato un libro per mio figlio, occorreva per la scuola, presso una nota casa editrice italiana. Al calcolo del costo totale ho dovuto aggiungere le spese di spedizione, e i tempi di consegna stimati andavano da un minimo di una settimana fino a dieci giorni. Mi è arrivata e-mail di conferma con annessa pubblicità per altri libri e, solo dopo alcuni giorni, e-mail di conferma della spedizione. Libro consegnato.

Stesso libro sono riuscita a trovarlo, e acquistarlo, anche su Amazon (sono madre di due gemelli). Nessuna spesa di spedizione, e-mail di conferma dell’ordine con annessa pubblicità per acquisti simili ricevuta immediatamente. E-mail di spedizione avvenuta entro poche ore, con possibilità di tracciamento. Consegna il giorno dopo l’acquisto.

Leggo proprio in questi giorni che l’antitrust ha multato Amazon per 1,2 miliardi: discrimina i venditori che non usano la sua logistica.

La mia domanda è la seguente: capisco la necessità di tutelare il mercato e la concorrenza, ma tutelare il mercato significa livellare la qualità verso il basso?

E poi, la competizione non dovrebbe migliorare l’offerta anziché peggiorarla?

Tante domande e labili risposte, quelle percepite qua e là dalle autorità garanti della concorrenza, che lasciano a me consumatore, anello finale della catena che dovrebbe essere soddisfatto – o no? – ancora molti interrogativi”.

