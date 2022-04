“Cara Unione,

ci siamo recati nel cimitero di Bonaria per rendere omaggio ai nostri caduti e abbiamo constatato con profondo rammarico che, nonostante precedenti segnalazioni nel corso degli anni, il Cimitero Monumentale versa ancora in condizioni indegne, con mura sgretolate dal tempo, transenne, mausolei spalancati e in rovina, tombe divelte, lapidi e loculi in frantumi divorati dalla flora che cresce incontrollata in tutto il Camposanto.

Transenne al cimitero monumentale a Cagliari (foto inviata dai lettori)

Lo stato di abbandono e il decadimento che ne consegue non risparmiano quasi nulla all'interno delle mura cimiteriali e sono testimoni di decenni di negligenza dell'amministrazione cagliaritana verso un'area che è a tutti gli effetti un gioiello sottratto alla cittadinanza, essendo ricca di opere d'arte funeraria di grandissimo pregio, un vero museo a cielo aperto che ospita le splendide realizzazioni di importanti artisti come Giuseppe Sartorio, Francesco Ciusa, Cosimo Fadda e molti altri, ma ciò che è più esecrabile è constatare la mancanza di rispetto nei confronti dei defunti che in questo cimitero trovano riposo: eroi caduti delle due guerre mondiali e del risorgimento, personaggi illustri, cittadini eccellenti nonché generazioni di cagliaritani comuni le cui spoglie e la cui memoria meriterebbero ben più che abitare un luogo di sepoltura in rovina abbandonato a sé in attesa che la natura, il tempo e le intemperie lo riducano a un rudere dimenticato.

Un'altra immagine inviata dai lettori

Auspichiamo che l'attuale amministrazione possa intervenire al più presto per mettere fine ai decenni di decadenza e continueremo come sempre a monitorare la situazione, pronti a intervenire nuovamente".

I militanti dell'associazione "Via Cervi - Spazio non Conforme"

