«Cara Unione,

Desidero segnalare un disservizio relativo alla ricezione dei canali Tv Rai che oramai da mesi si verifica a Torre delle Stelle.

Regolarmente in vari momenti della giornata e per lunghi periodi scompare il segnale dei canali Rai ed appare la scritta "Segnale debole o assente". Tutti gli altri canali si ricevono regolarmente, quindi il problema non è certamente da addebitare all'impianto dell'abitazione.

L'antenna è regolarmente puntata su Capoterra e fornita di amplificatore.

Proprio la Rai, per la quale ci addebitano regolarmente il canone senza che nulla si possa fare, alla faccia del "servizio pubblico"!

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

