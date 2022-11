“Cara Unione,

Vorrei segnalare una situazione che ormai a Serramanna è diventata insostenibile, orde di ragazzini minorenni che si impossessano delle strade scoppiando petardi a tutte le ore, prendono a calci i cartelli stradali e non solo, urlano a ogni ora del giorno e della notte entrando in stazione con motorini nella zona arrivi e partenze, in più un paese grande come Serramanna non ha una stazione dei carabinieri attiva 24 ore su 24 ma devono intervenire da Sanluri.

Inoltre a riprendere questi ragazzi e si rischia di venire aggrediti verbalmente con poi delle ripercussioni.

Bisogna mettere in luce le gravi carenze che presenta questo Comune”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

