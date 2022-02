“Cara Unione,

ho letto sulle vostre pagine, con estrema preoccupazione, del nuovo raid incendiario andato in scena a Pirri nella notte fra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio scorsi.

Quanto emerge è ormai un gravissimo problema di ordine pubblico, che necessita senza alcun dubbio di interventi immediati e urgenti.

Nel caso specifico, a causa del rogo di due autovetture ci sono stati danni in un’abitazione, fortunatamente limitati dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Ma se così non fosse stato?

Basta fare quattro passi per il quartiere per rendersi conto dell’intollerabile situazione di degrado in cui tutti noi cittadini siamo costretti a vivere.

E tutto questo nella più totale e negligente indifferenza degli organi preposti al governo e alla cura della città.

Mi chiedo allora a quale livello di degrado dovremo ancora arrivare prima di intervenire in modo serio ed efficace contro quello che a tutti gli effetti sta diventando un vero e proprio far west.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

