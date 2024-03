«Cara Unione,

Mi rivolgo a voi per esprimere la mia profonda indignazione e preoccupazione riguardo alla decisione del sindaco di Mogoro di non creare nuove graduatorie per l'assegnazione di abitazioni popolari nel nostro paese, le quali furono create ben 10 anni fa. Questo grave fatto sta causando un'indegna mancanza di intervento da parte del sindaco per far fronte alle crescenti esigenze della popolazione locale.



Come cittadino/a di questo paese, mi preme sottolineare il diritto fondamentale di tutti gli abitanti a godere di una sistemazione abitativa dignitosa. Sono consapevole che le richieste di case popolari superano ampiamente l'offerta esistente, eppure il sindaco sembra ignorare totalmente questa situazione critica, rifiutando di affrontarla con la serietà e l'urgenza che richiede. Come è possibile accedere alle graduatorie se queste non vengono a prescindere aggiornate?



La mancanza di nuove graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari è una chiara dimostrazione della totale indifferenza verso le necessità dei cittadini all'interno della nostra comunità. Questa grave negligenza sta danneggiando coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità economica.



È inaccettabile che il nostro sindaco non consideri la sua responsabilità di garantire il diritto a un alloggio dignitoso per tutti i cittadini. Come rappresentante eletto dalla popolazione, egli dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel trovare soluzioni adeguate per affrontare questa emergenza abitativa.



Questa situazione compromette gravemente la fiducia che noi cittadini riponiamo nelle istituzioni locali. Come cittadino/a ho il diritto di richiamare l'attenzione sulle lacune di un'amministrazione che sembra disinteressarsi completamente di questo problema.

Chiediamo al sindaco di rivedere immediatamente la sua posizione riguardo alla creazione delle nuove graduatorie per l'assegnazione di case popolari e di adottare misure concrete per fornire un alloggio adeguato a coloro che ne hanno estremo bisogno».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata