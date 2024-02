“Cara Unione, sono un cittadino cagliaritano e vorrei segnalarvi lo stato di completo abbandono e degrado in cui versa via Corona, a pochi passi dalla scuola dell'infanzia nella Municipalità di Pirri, nel quartiere Is Bingias.

Ormai da mesi si possono “apprezzare” cumuli di rifiuti di ogni genere che di giorno in giorno aumentano in quantità, rappresentando un serio problema igienico-sanitario anche e soprattutto per i piccoli ospiti delle vicine scuole.

Ho avuto modo di segnalare tramite PEC il problema al Servizio igiene del suolo-Gestione Ambientale del Comune di Cagliari, ma purtroppo senza alcun riscontro...”.

Un cittadino*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata