S ostiene Crosetto che questo governo ha un orizzonte di dieci anni. Può darsi che abbia ragione, ma nel caso la destra dovrà saper unire il Paese almeno un po’. Il che non significa fare anche cose di sinistra, quello possiamo anche dimenticarcelo, ma fare quelle cose di destra che una parte repressa della psiche progressista inconfessabilmente auspica. Per esempio questi 10 anni diagnosticati dal ministrone passerebbero più lievi se fossero conditi da un provvedimento sicuramente osceno e liberticida che ci impegniamo a deprecare nel 2032, ma per il momento inconfessabilmente caldeggiamo. Ovvero il divieto di esigere firme e offerte per strada in nome delle maledette Buone Cause. E in particolare il divieto di farle raccogliere alla disinvolta gioventù ambosessi che ti abborda dandoti del tu che nemmeno in una taverna, ti attacca delle pippe prolisse con sottofondo colpevolizzante (nel mondo decine di bambini muoiono di prurito e tu te ne freghi, vero?) e ti lasciano la scelta se sentirti un cretino e un debole a dargli dei soldi oppure un imbranato, che si allontana goffamente senza mai trovare quella rispostina tranchant che ci ridarebbe stima in noi stessi. Cominciamo a sgomberarli con una bella carica dei carabinieri a cavallo, che fa anche molto folklore patriottico, e vedrete che sulla questione del tetto ai contanti un accordo lo troviamo.

