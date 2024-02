S empre e solo politica: d’altra parte domenica si vota, ma i lettori potrebbero essere stanchi. Scorrettamente come un nostro caffè, qui ci ribelliamo occupandoci di altre notizie del giorno. Leggiamo dell’ira dei trattori, ma tranquilli: le trattorie sono aperte. Anche in Russia, dove banane e gamberetti dell’Ecuador sono tornati sulle tavole malgrado le sanzioni.

È antipatico ridere se gli agenti multano qualcuno, ma provate a restare seri leggendo che i vigili di Como hanno multato un tizio per guida in stato d’ebbrezza. Era a piedi. Chiaro che poi buttano giù gli autovelox in Lombardia. Sempre lì è in corso una campagna di controlli sui tumori all’utero, ma l’Ats invita allo screening anche gli uomini. E basta con le recensioni negative immotivate degli alloggi affittati su Airbnb: nel Tennessee una “host” ha cacciato gli ospiti perché i vicini si lamentavano per gli schiamazzi, e la vendetta (recensione negativa) ha chiamato la controvendetta: l’uomo era in vacanza con una donna che non era sua moglie, e la coniuge l’ha appreso guardando la foto che la padrona di casa ha pubblicato. Tutto questo, mentre Matteo Berrettini e Melissa Satta annunciano di essersi lasciati.

Ora confessate: vi andrebbero un po’ di notizie di campagna elettorale?

