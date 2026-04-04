F orse niente più della Nazionale di calcio unisce gli italiani. Sia quando vince sia quando perde. L’indignazione per il tracollo in Bosnia è corale. Non solo tra i frequentatori dei bar dello sport, dei leoni e delle talpe del web, ma anche tra gli inquilini del parlamento. Tutti hanno invocato le dimissioni dei vertici federali, dei tecnici e dei raccattapalle. Persino il generalissimo Vannacci ha detto la sua: la colpa è del numero eccessivo di calciatori stranieri che giocano in Italia, migranti del pallone. Salvini annuisce. Dal vaglio di tutte le onorevoli dichiarazioni emerge che la disfatta non è colpa né della destra né della sinistra. Né del sistema Italia, che coinvolge entrambi gli schieramenti politici. Incredibilmente nemmeno è colpa di Giorgia Meloni. Che però dovrà ugualmente andare a riferire: non in parlamento, ma direttamente a Angelo Bonelli. E, in subordine, anche a Conte Giuseppe. Così, a tu per tu, i due potranno chiarirsi sul duplice amore di quel fedifrago di Trump, che ama entrambi e nulla fa per dissimularlo. Si dice che la bellissima Melania non sia preoccupata. É sicura che non si tratta di vero amore né per l’uno né per l’altra. Ma di due delle molte periodiche infatuazioni del suo Donald. Che, tra bombe e missili, portaerei e fortezze volanti, si è dimenticato che è Pasqua. Auguri amici Lettori. E che Resurrezione sia.

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