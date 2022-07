A criticare un’assoluzione si rischia di incoraggiare il forcaiolismo, e francamente in giro ce n’è già tanto e da troppo tempo. Perciò calmi tutti, può darsi benissimo che il giovane assolto ieri a Torino dall’accusa di aver stuprato un’amica andasse effettivamente mandato libero da ogni accusa.

Ma non in questo modo, non per questi motivi. Se una donna dice di no e poi entra in bagno e lascia la porta socchiusa, quello non è “un invito a osare”. E se in effetti l’imputato ha rotto la cerniera dei jeans della ragazza, significa solo che lei non voleva spogliarsi. Non che “nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura”. A parte la sintassi (sembra che si sia esaltata la cerniera) è il filo logico che lascia perplessi. Esaltazione de che? E la modesta qualità della cerniera che c’entra? Ora una donna che vuole mostrarsi disponibile sceglie jeans con le zip fragili, così chi deve capire capisce? Li compra apposta nei negozi frufru? L’attenuante della modica quantità ha generato quella della modesta qualità?

Quanto è modesta la qualità di una giustizia così? Quando avverrà che una donna possa denunciare una violenza senza paura di essere umiliata anche dalla Repubblica?

