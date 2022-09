M esi di caldo afoso, poi le tempeste tropicali che hanno sconvolto molte regioni d’Italia. Anche tra i più scettici ha preso piede il dibattito sul cambiamento climatico. Il crollo del ghiacciaio della Marmolada, con morti e feriti, ha destato l’attenzione anche sulla fragilità delle montagne. Il 2022 è stato un anno particolare con un inverno avaro di precipitazioni nevose e una lunga estate caratterizzata da siccità e da temperature molto alte in quota. La tragedia della Marmolada ha colpito con forza la sensibilità di tutti (anche chi la montagna la vede solo nei filmati televisivi), facendo comprendere come mai prima d’ora la realtà e l’attualità dei cambiamenti climatici. In questo scenario, l’altro giorno Chiara Ferragni, di professione influencer, con la collega Chiara Biasi e un gruppetto selezionato di amici ha sorvolato in elicottero le Alpi ed è atterrata su un ghiacciaio per un aperitivo. Niente Spritz, ma champagne, ça va sans dire. E a chi le ha fatto notare che non è stata certo una gita ecosostenibile e che altri avrebbero passato qualche guaio, la maître à penser avrebbe replicato, citando l’indimenticabile Alberto Sordi-marchese Del Grillo: «Io son io, e voi non siete un c…».

© Riproduzione riservata