I l futuro con tutti i suoi perché e i suoi però non attrae le culle. Chiedersi perché le famiglie con due figli passano ormai per numerose sarebbe come interrogarsi sul divorzio tra Calenda e Renzi: è normale. Chi vive mollemente barricato nei palazzi romani non si rende conto che le coppie hanno paura di mettere al mondo anche un solo figlio perché il futuro appare roseo solo a chi potrebbe tenere una squadra di calcio e invece di figli non ne ha neppure uno, impegnato com’è a dedicare il tempo e le forze al proprio bene. Non darei neppure per scontato che la natalità aumenti abbattendo le tasse e lievitando le buste paga, con 1.500 euro ci fai giusto la pizza una volta al mese. Le belle famiglie di una volta non ritorneranno perché il mondo è cambiato, la popolazione invecchia. Bisogna prenderne atto e ragionare sull’aiuto che può arrivare dai migranti con i reduci del reddito di cittadinanza per soddisfare le richieste di forza lavoro da parte delle imprese. La lotta all’emigrazione, come contro altri fenomeni tipo la droga leggera e i vandali che imbrattano le opere d’arte, non si vince inasprendo le sanzioni ma accelerando un lavoro di bonifica che parte dalle famiglie, passa per le scuole e atterra nella società. L’esperienza insegna che in ogni tempo anche le pene più pesanti non hanno mai fatto del ladro un buon samaritano.

