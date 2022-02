S peranza raccomanda prudenza (il vantaggio delle virtù rispetto ai vizi è che si tirano la volata fra loro, mentre non sentirete mai che l’avarizia ispiri lussuria o roba simile) e questo fatto, a noi della loggia Ffp2, fa un gran piacere.

Aboliscano pure l’obbligo di mascherina all’aperto: noi, forti della prudenza raccomandata da Speranza, non la leveremo mai.

Perché i vantaggi sono immensi.

Intanto puoi parlare da solo senza passare per pazzo, e per strada certe frasi acide dà molta più soddisfazione dirle che pensarle e basta. Inoltre puoi dribblare l’attaccabottoni di quartiere senza nasconderti: sguardo neutro, ignori il suo saluto e tiri dritto lasciandogli il dubbio che non fossi tu. Infine se incappi nell’energumeno cordialone che, Covid o no, abbraccia e sbauscia tutti sei comunque più protetto (anche dal suo fiato).

Vantaggio premium: puoi farti crescere i baffi di nascosto. Perché i primi giorni non sembrano baffi ma sporcizia, una muffa ambigua. E invece così li coltivi in serra e poi li sfoggi in società direttamente quando sono pronti.

Ma soprattutto se porti la mascherina a oltranza ti senti dalla parte giusta perché sostieni la cultura dell’autoprotezione. E così te ne vai a spasso fischiettando sottogarza e intanto pensi, ingenuamente saccente: la prudenza incoraggia la speranza.

