C asomai doveste dire la vostra in una discussione da spiaggia, ecco i sei motivi per non regalare il paese alle destre.

1) Ne hanno già molti, tra l’altro alcuni bellissimi. Poi non te lo fanno pesare e quando scartano i risultati elettorali fanno la faccia sorpresa (“Oh, il paese, che bella idea...) ma le destre hanno già un sacco di paesi: la Russia, l’Ungheria, la Polonia, il Brasile. Questa non è più deriva autoritaria. Questo è collezionismo.

2) Gliel’abbiamo già regalato un sacco di volte. Ormai è un rituale un po’ stucchevole: a nonno il cardigan, ai nipoti più cresciutelli la busta coi soldi, alle destre il paese, alle sinistre un libro Adelphi.

3) Hanno deciso di regalarglielo già in troppi. Accendi la tv e dicono che Calenda vuole regalare il paese alle destre, e Renzi vuole regalare il paese alle destre, e così Letta finisce per regalare il paese alle destre… Cioè, a questo punto o ci quotiamo e facciamo un regalo unico con un biglietto spiritoso firmato da tutti, altrimenti non è che andiamo in ordine sparso e magari si trovano con due Molise, le destre.

4) Ce lo ricordiamo, vero? Si era detto “quest’anno niente regali”.

5) Magari preferiscono una cravatta (che starebbe bene col famoso doppiopetto. Oh, chiaramente una regimental).

6) Comunque non sarebbe una sorpresa.

