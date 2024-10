A Cagliari il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti funziona bene, non solo per esperienza diretta di chi firma questa rubrica. Telefoni, ti dicono dove e quando esporre il barrasone (sassaresismo colloquiale e consapevole) e all’ora pronosticata, se non anche prima, ti affacci e non c’è più, magicabula. Considerato che inoltre l’addetto che risponde al telefono è cortese e rapido, perché rovinare questa esperienza con una segreteria telefonica che ti fa ossessivamente compagnia nell’attesa (che è breve, ma il messaggio parte ogni minuto) e straziando ogni decoro linguistico assicura: «La sua chiamata verrà risposta appena possibile»? Ma quindi, comincia a sospettare il titolare del barrasone, se chiami il servizio ecologico i verbi intransitivi diventano transitivi: sarà la famosa transizione ecologica? Ma poi ripensa alle scritte sui tavolinetti degli aerei di Alitalia buonanima (“Tenere chiuso quando in volo”) e agli annunci che su quel volo era “vietato fumare compreso nella toilette”, e capisce che sono anglicismi inconsapevoli (alla faccia della legge anti-forestierismi). Cioè c’è un pezzo automatizzato delle comunicazioni di servizio italiane che è tradotto alla lettera dall’inglese senza badare alla costruzione della frase. Come mai? Le scaricano da internet? Si realizza un qualche risparmio? Davvero non si possono correggere?

