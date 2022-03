I nventare frottole è una specie di sport nazionale tanto che in un borgo emiliano si festeggia il Campionato della bugia, patacche a tutto spiano. Con l’evoluzione della specie si è aggiunta la categoria dei mentitori via Internet, con master in fake news. Di strada ne hanno fatto e di danni non pochi. Lo scrittore Stefano Benni in una poesia, ovviamente satirica, dice: “Pinocchio è il generale che invoca il segreto militare ben sapendo che invece del naso si allungherà il processo”. Ci sono processi e processi, quelli in tivù non cadono mai in prescrizione e vanno su tutte le reti, a tutte le ruote mattina, sera e notte. Cosa cercano? Quasi sempre la rissa infarcita di volgarità e mai una verità in certi studi dell’avanspettacolo. “Non diciamo bugie, pieghiamo un po’ la verità”, ammise un onorevole. La verità è un’opinione; basta considerare le sparate sui vaccini, i referendum, la sanità, le patacche sulla finanza. Verrebbe da ridere pensando ai gonzi che si fanno sfilare i risparmi ascoltando le prediche dei falsi imbonitori che promettono investimenti miracolosi come i due imbroglioni a Pinocchio nel Campo dei miracoli. C’è invece da piangere ascoltando le menzogne fatte passare per “verità” consacrate, per niente sostenute dai fatti e dalla storia, sulla guerra in Ucraina. In un Paese normale la menzogna fa rima con la vergogna.

© Riproduzione riservata