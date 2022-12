N on ci sono più i matrimoni di una volta. Ora ci si lascia più facilmente che nel passato. Secondo gli ultimi dati, nel 1964 la percentuale di divorzi era dello 0,8% ogni mille, mentre nel 2020 si è passati a 1,6% ogni mille matrimoni. In pratica la percentuale si è raddoppiata. I divorzi ormai fanno notizia solo se riguardano Brad Pitt o George Clooney e solo per la notorietà dei protagonisti. Del resto la legge sul divorzio, confermata dallo storico referendum del 1974, in Italia ha cambiato lo scenario. Quindi la storia che sto per riferirvi sembrerebbe banale. Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, brasiliana, stava per celebrare il primo anniversario di matrimonio con Marcelo, sposato alla presenza di 250 ospiti nel dicembre del 2021. Ma in prossimità dell’anniversario Meirivone ha deciso di interrompere il matrimonio e divorziare. Inevitabile dopo che un’amica le avrebbe riferito (il condizionale è d’obbligo, direbbe un cronista di giudiziaria) di aver visto suo marito entrare in un motel con un’altra donna. Infedeltà, dunque, una delle cause più diffuse della separazione di una coppia. Che c’è di strano?, vi starete chiedendo. Questo: la storia è stata raccontata con enfasi e dovizia di particolari su TikTok. E Marcelo è un pupazzo di pezza. Marcelinho, il figlio della coppia, – ha raccontato inoltre Meirivone – continuerà a vivere con la mamma.

