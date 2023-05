Q uindi siamo in pieno regime, ce lo conferma sbattendo il portone Rai un’indignatissima Lucia Annunziata (curiosamente omonima della presidente di quella Rai del 2003 che fece fuori dopo una puntata “Raiot” di Sabina Guzzanti, che aveva offeso Berlusconi e Mediaset).

Quindi se regime dev’essere regime sia, e prenda decisioni fatali. Un suggerimento sarà gradito, visto che la linea non la possono secernere tutta gli ormai esausti Veneziani e Pino Insegno, e perciò si imponga a tutti di avere un cane. Proprio un articolo secco: “Tutti devono avere un cane”. I vantaggi sarebbero grandi: si svuoterebbero i canili; in ogni famiglia salirebbe il tasso di buonumore, con ricadute sull’ottimismo e quindi sul pil ma anche sulla spesa sanitaria, perché aumenterebbero le passeggiate pro capite; e poi diventeremmo un popolo più socievole e beneducato. Sul Terrapieno di Cagliari c’è un club itinerante che fa su e giù appresso a un guinzaglio. Gente che socializza per forza, e che lasciata a se stessa magari penserebbe solo al lavoro e uscirebbe solo con colleghi. Quando si incrociano, questi ex sconosciuti si fanno grandi sorrisi e dopo un po’ fraternizzano. E quando chiacchierano dicono solo cose simpatiche e innocue. “Che carino! Quanti anni ha? Maschio o femmina? Guarda che occhioni…”. Pensa se te lo dicessero quando esci con un collega. Per dire.

